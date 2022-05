Leo Gassman soccorre una ragazza vittima di molestie: il forte racconto

1 Il forte racconto di Leo Gassman

In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Leo Gassman. L’ex volto di X Factor infatti ha raccontato di aver soccorso una ragazza vittima di molestie. I fatti sono avvenuti alle 4 di domenica mattina in via di Portonaccio, zona est della Capitale. Il cantante, che si trovava a passare in quella zona, ha udito le urla di una ragazza americana, che poco prima aveva subito delle molestie da parte di un ragazzo di origine francese. A quel punto Leo, grazie anche all’aiuto di alcuni passanti, ha prontamente soccorso la giovane, e sui social ha raccontato:

“Io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che era stata poco prima abusata da un ragazzo di origine francese. Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti, ma il francese era già fuggito. Abbiamo chiamato la polizia e un’ambulanza ha portato via la giovane per accertamenti. Se vi capita di incappare in situazioni del genere non tiratevi mai indietro. Da esseri umani abbiamo il dovere di aiutare i nostri fratelli e sorelle se in difficoltà, anche se fa paura”.

Ma non è tutto. In seguito infatti Leo Gassman fa anche un piccolo sfogo:

“Mi fa male il cuore a pensare quanto l’uomo possa arrivare così in basso. Confido però nell’umanità e nell’amore che appartiene ad ognuno di noi. Non abbiate paura a denunciare o a chiedere aiuto. Non siete soli/e. Rendiamo questo mondo un posto migliore. Non dimenticherò mai le urla di questa ragazza che gridava aiuto. Voglio dedicare la mia vita a proteggere queste persone. Ognuno di noi può fare la differenza qualunque sia il suo mestiere/passione. Chi sbaglia, va punito”.

Nel mentre a fare ulteriore chiarezza su quanto accaduto ci ha pensato Il Messaggero. La ragazza soccorsa da Leo Gassman, come svela il portale, è stata portata all’ospedale Umberto I, e sembrerebbe che non sia stata riscontrata nessun tipo violenza. La giovane, ascoltata dalla Polizia, avrebbe raccontato di aver strillato e di esser scappata perché mentre si trovava su un mezzo un uomo che non conosceva le avrebbe toccato una gamba. Attualmente dunque sono ancora in corso le indagini, e a breve arriveranno ulteriori aggiornamenti su quanto accaduto.

