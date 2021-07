1 I cori dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola

Ieri sera l’Italia ha disputato una partita sontuosa e di carattere contro il Belgio. Il match si è concluso con due goal per gli Azzurri firmati da Barella e Insigne e uno degli avversari realizzato su rigore da Lukaku, che è servito a poco. Una vittoria importante quella dei ragazzi di Roberto Mancini, che spedisce la Nazionale dritta in semifinale, dove troveremo la Spagna. Unica nota dolente di una serata perfetta è l’infortunio di Leonardo Spinazzola.

L’esterno sinistro nel corso di una straordinaria azione ha tentato un allungo. Purtroppo però ha perso l’appoggio cadendo a terra. Fin da subito Leonardo Spinazzola ha chiesto il cambio e in lacrime, disperato, ha capito si trattasse di un problema serio. Immediato l’intervento degli operatori sanitari che hanno soccorso il numero 4 Azzurro, sostituito poi da Emerson Palmieri.

I primi accertamenti arrivati hanno evidenziato ciò che si temeva fin dai primi istanti. Leonardo Spinazzola ha subìto infatti la lesione del tendine d’Achille sinistro. Il brutto guaio fisico che lo costringe a lasciare anzitempo la Nazionale.

Proprio i suoi compagni si sono mostrati fin da subito preoccupati per l’accaduto e hanno dato il tutto e per tutto per portare a casa la vittoria e il passaggio in semifinale. Trionfo che i ragazzi hanno dedicato a Leonardo Spinazzola. I canali ufficiali della Nazionale hanno condiviso i video dei festeggiamenti post partita e non sono mancati i cori d’incoraggiamento per Spina, come lo chiamano loro.

Con queste belle immagini si capisce ancor di più la forza del gruppo gestito dal CT, Roberto Mancini, dove non esistono rivalità ma solo tanto cuore e voglia di fare bene. In tanti si stanno chiedendo come sta oggi Leonardo Spinazzola dopo l’infortunio. Di seguito le ultime news emerse…