Leonardo Spinazzola età, altezza e biografia

Prima di soffermarci su altri punti, concentriamoci sulla biografia del giocatore. Leonardo Spinazzola è nato a Foligno (in provincia di Perugia) il 25 marzo 1993. La sua età quindi è di 28 anni.

Del calciatore conosciamo anche altezza e peso, che corrispondono rispettivamente ad 1 metro e 86 centimetri e 76 kg.

Atleta dalle doti fisiche importanti è senza dubbio uno dei terzini più amati del calcio italiano, dotato d’esperienza e buona tecnica, come vedremo nel paragrafo dedicato alla carriera. Concentriamoci ora sulla sua vita privata.

Vita privata: moglie e figli

Molto legato alla sua famiglia e ai suoi genitori che hanno sempre creduto in lui, Leonardo Spinazzola ci tiene tanto alla sua vita privata.

Lontano dal rettangolo di gioco, Leonardo è un marito e padre amorevole. Nel dicembre 2020 Spinazzola ha sposato la sua fidanzata Miriam Sette. Lui e sua moglie formano una coppia davvero innamorata e unita. Insieme hanno due splendidi bambini, Mattia e Sofia. Spesso sui social mostrano tanti scatti che li ritraggono insieme in attimi di vita quotidiana.

Come raccontato ai microfoni del sito giallorosso, la vita da genitore l’ha cambiato: “Tantissimo. Prima ragionavo ancora da ragazzo, ma con l’arrivo di Mattia mi sento addosso una responsabilità diversa. Non sono mai stato un pazzo fuori dal campo, ma adesso mi sento più tranquillo e soprattutto sono più felice”.

Ha rivelato Leonardo. Tra le tante cose che sappiamo del calciatore, siamo in grado di dirvi che Spinazzola ha anche un cane, precisamente un labrador, di nome Yago, con cui trascorre tanti bei momenti nel tempo libero. E ancora oltre al calcio (e all’amore per la PlayStation), Leonardo ha tante passioni, che condivide insieme a sua moglie Miriam. I due sono grandi fan di Beyoncé. Insieme hanno avuto modo di assistere al concerto dell’artista a Milano.

Il terzino della Roma ha anche diversi tatuaggi nel suo corpo. Tra i tanti: il simbolo dell’infinito che ha realizzato insieme a sua moglie. Poi un tatuaggio maori che ha un significato molto profondo e uno legato a suo figlio Mattia.

La carriera di Spinazzola

Fin da piccolo Leonardo Spinazzola ha nutrito una profonda passione per il calcio. Se ora risulta essere uno dei terzini sinistri di punta del calcio italiano, la sua carriera in realtà è iniziata in un altro ruolo. Fino all’età di 12 anni, infatti, Leonardo giocava come attaccante e segnava anche un buon numero di goal. Ai 14 anni ha deciso di inseguire il suo sogno.

Ben presto, infatti, Spinazzola ha avuto modo di farsi notare dai club che contano. Se inizialmente ha patito la lontananza dalla sua famiglia e dai suoi genitori, con il trascorrere dei mesi è riuscito ad abituarsi e a capire che il calcio sarebbe stato il suo futuro. Il primo club a puntare forte su di lui è stato il Siena. Ed è qui che il giocatore ha cambiato posizione, arretrando così in difesa, sulla fascia sinistra (questo è il suo ruolo naturale).

Ad accorgersi di lui poi gli osservatori della Juventus, i quali ne hanno acquistato il cartellino per poi lasciarlo in prestito proprio nella squadra toscana. Sempre di proprietà della società del Torino, Spinazzola ha avuto modo di giocare anche per altri club e fare quella che è chiamata in gergo “gavetta”.

Spinazzola ha giocato nell’Empoli e ancora nella Virtus Lanciano, per avere a seguire un’altra breve parentesi al Siena. A seguire la Juventus ha deciso di farlo crescere all’Atalanta, società che vanta una grande capacità nel valorizzare i giovani. Poi ancora il Vicenza e il Perugia per poi fare ritorno alla Dea. Qui dal 2016 al 2018 c’è stato la svolta per la carriera di Leonardo Spinazzola.

A Bergamo ha avuto modo di trovare la sua dimensione e dopo la fine del prestito che l’ha rispedito a Torino, sponda Juventus, è la Roma che ha deciso di acquistarne il cartellino. Dall’estate del 2019, con la maglia 37, Leonardo difende i colori della squadra giallorossa. Ecco come ha commentato la sua crescita calcistica:

“All’Atalanta con Gasperini ho imparato a sostenere ritmi alti in campo. Lui ti fa lavorare in allenamento in maniera molto intensa, al punto che quando giochi la partita ti sembra quasi una passeggiata. Davvero, giochi le gare quasi come fossero uno scarico, perché durante la settimana lavori in maniera impressionante. Sa poi trasmettere bene quello che vuole in campo: in partita sai bene quello che devi fare. Certe idee di Gasperini, nel modo di interpretare e vedere il calcio, le ho ritrovate in mister Fonseca”.

Leonardo Spinazzola è considerato comunque un calciatore molto duttile. Nel corso della sua carriera ha giocato in varie posizioni del campo. È in grado di giocare non solo in difesa sulla fascia sinistra ma, all’occorrenza può avanzare (sempre da sinistra) a centrocampo oppure come terzino destro.

Sempre nel 2021 Leonardo Spinazzola è stato convocato, tra i tanti insieme a Ciro Immobile, dal CT della Nazionale Roberto Mancini per gli Europei di Calcio. Nella partita inaugurale Turchia-Italia giocata l’11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il difensore con la maglia numero 4 si è messo in mostra e a fine gara è stato premiato come il man of the match! Una grande soddisfazione per lui.

Gli Europei sono senza dubbio una vetrina importante per i giocatori e la prestazione di Spinazzola non è passata inosservata.

Dove seguire Leonardo Spinazzola: Instagram e social

I tifosi di calcio che vogliono restare in contatto e costantemente aggiornati su Leonardo Spinazzola possono farlo attraverso le sue pagine ufficiali.

Il terzino della Roma è possibile seguirlo su Instagram con il nickname @spina_leo. A sostenerlo oltre 503 mila follower. Leonardo è presente anche su Facebook dove conta ben 437.845 utenti.

In entrambi gli account alterna scatti di vita privata insieme alla sua famiglia a frammenti legati al calcio, tra allenamenti e partite con il club d’appartenenza e l’Italia.

