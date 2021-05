1 La tata di Leone e Vittoria

Come ormai tutti i fan dei Ferragnez ben sanno, Leone e Vittoria, figli della coppia, sono delle vere e proprie star sui social. In particolare il primo da più di tre anni ha conquistato il cuore del web, e con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha rapito migliaia di fan in tutto il mondo. Alcuni dei suoi video sono infatti già iconici, e spesso Leo è stato protagonista anche di simpatici meme che ogni giorno fanno sorridere gli utenti. Anche la piccola Vittoria, nata lo scorso 23 marzo, è già una piccola celebrità e senza dubbio in molti sono stati conquistati dalla sua dolcezza.

Non tutti sanno però che Chiara Ferragni, così come tantissime al mondo, per riuscire a conciliare lavoro, i mille impegni e la famiglia ha chiesto l’aiuto di una super tata, che è l’angelo custode dei Ferragnez. Ma chi è la nanny di Leo e Vittoria e cosa sappiamo su di lei? Il suo nome è Rosalba, e fa parte della famiglia proprio da tre anni. La tata è infatti apparsa per la prima volta sui social di Chiara e Fedez, come ci ricorda Webboh, nel giugno del 2018. L’ultima storia insieme a Rosalba risale proprio a qualche giorno fa, quando i due piccoli si sono mostrati insieme alla loro tata in occasione del suo compleanno. Spesso la Ferragni ha inoltre parlato della sua nanny, ringraziandola più volte per il grande aiuto ricevuto. Solo qualche tempo l’influencer, parlando di tale argomento ha affermato:

“Devi essere super organizzato, consapevole che ci saranno alti e bassi e cercare di avere tutto l’aiuto possibile (compagno, genitori, una tata se possibile) per quando sei troppo stanco o sei impegnato a lavorare o nel prenderti cura di te stesso. Ho una grandissima ammirazione per le mamme che fanno tutto da sole senza alcun aiuto. Io non potrei mai. Ho una bravissima nanny”.

Pare dunque che Leone e Vittoria siano più che fortunati. Oltre ad avere due stupendi genitori infatti anche l’affetto di una bravissima tata, che si impegna al massimo per aiutare la famiglia Ferragnez. Nel mentre qualche settimana fa Chiara ha spiegato perché era truccata nelle foto post parto. Rivediamo le sue parole.