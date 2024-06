Wax al lavoro con Levante: nuova collaborazione in arrivo

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Giugno 2024

Amici

Una foto pubblicata da Levante sul suo profilo Instagram ha cominciato a far chiacchierare i fan, che hanno subito pensato a una collaborazione con Wax di Amici 22. Ma che cosa sta succedendo davvero?

Wax collaborerà con Levante?

Wax lo abbiamo imparato a conoscere tutti grazie alla sua permanenza nella scuola di Amici 22 e con l’aiuto di tale trampolino di lancio ha imparato a farsi apprezzare dal grande pubblico. Non sono ovviamente mancate le critiche, ma nonostante questo è sempre andato a vanti per la sua strada e tra non molto uscirà il suo nuovo album “Exit“.

Ciò che ha fatto chiacchierare il web, tuttavia, sono delle foto che ha pubblicato Levante sul suo profilo Instagram. Sotto uno degli ultimi post ha scritto:

“Sento il dovere, verso la fortuna di essere in vita, di circondarmi di grande bellezza. In questi giorni ne abbiamo fatta tanta. Grazie infinite a una delle mie speciali famiglie, quella di Edizioni Curci Music Publishing. Il paradiso esiste, lo ha creato Mogol”.

All’interno della gallery notiamo anche la presenza di due ex allievi di Amici. Stiamo parlando di Edwyn Roberts, che nel 2013 si faceva chiamare Mattia, e proprio Wax. Per tale ragione tutto il web sta parlando di un possibile collaborazione con questi artisti, oltre a tutti coloro che sono apparsi nelle altre immagini.

Edwin potrebbe aver composto dei testi nel nuovo album di Levante, però dubitiamo una collaborazione con l’altro cantante di Amici 22 perché non compare tra i featuring. Che possa trattarsi di una collaborazione relativa all’album di Wax? Oppure solo un caso dovuto al fatto che fanno parte del roster di questa casa editrice musicale? Staremo a vedere nei prossimi giorni che cosa accadrà.

Ricordiamo che l’album di Levante è stato rilasciato il 23 maggio 2024 mentre quello di Wax verrà pubblicato il 7 giugno 2024.