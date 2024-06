Nuove indiscrezioni sul ritorno in TV di Barbara d’Urso: “Progetto costoso”

Spettacolo

Andrea Sanna | 5 Giugno 2024

Barbara d'Urso

L’attesa per il ritorno di Barbara d’Urso in TV continua a incuriosire il pubblico. Nella rubrica Up & Down di Roberto Alessi sul nuovo numero di Novella 2000 è però emerso qualcosa di interessante sulla conduttrice: “Bozza di contratto per un nuovo progetto già consegnato”.

Barbara d’Urso, le indiscrezioni sul futuro in TV

Mentre oggi c’era grande attesa per la conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi, dove ha parlato di tanti argomenti sulla stagione TV di Mediaset, non è mancata una domanda su Barbara d’Urso. Come noto la conduttrice non fa più parte dell’azienda da ormai un’intera stagione. Ci si aspettava di vederla in TV presto (e i rumor non sono mancati), ma ancora non ci sono news ufficiali.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ne ha parlato nella sua rubrica Up & Down, facendo il punto della situazione. Per prima cosa ha ammesso che non avrebbe mai immaginato che una professionista come Barbara d’Urso dovesse attendere così tanto per una collocazione televisiva.

«Poi, ora sento le parole di Lucio Presta, mio amico, e super agente anche di Barbara (e di una marea di altre superstar): “È una storia molto complicate. Ma sono certo che tra poco tempo tornerà il tempo di Barbara… Su quale canale? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Se abbiamo già firmato? No. Ora, Barbara si sta godendo sua nipote”», si legge nella rubrica riguardo a Barbara d’Urso.

A tal proposito Roberto Alessi ha spiegato che in realtà qualcosa ci sarebbe. Si parla di una “bozza di contratto per un nuovo progetto già consegnato”. Il direttore di Novella 2000 però non ha potuto aggiungere molto altro, se non che si tratta di un lavoro “molto costoso” e, ha concluso: “ma so che c’è già chi cerca a spron battuto inserzionisti e sono quelli che mi hanno informato”.

La notizia dunque è che ci sarebbe qualcosa all’orizzonte per Barbara d’Urso, ma ancora non se ne può parlare pubblicamente. Staremo quindi a vedere quando arriverà una conferma definitiva.