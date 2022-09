Chi è Wax di Amici 2022? Età, vero nome e Instagram

Scopriamo tutto quello che sappiamo su Wax, cantante di Amici 2022, dall’età, alla biografia, alla vita privata a dove poterlo seguire sui social e in particolare su Instagram.

Chi è Wax

Nome e Cognome: informazione non disponibile

Nome d’arte: Wax

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di Nascita: informazione non disponibile

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @waxiello

Wax età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Wax. Sul cantante di Amici 2022 non abbiamo alcun tipo di informazione.

Non sappiamo infatti quale sia il suo vero nome e quale sia la sua data di nascita e la sua età. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo però che attualmente vive a Milano e che in passato ha fatto diversi lavoretti per avere un’indipendenza economica.

Ma vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche sulla vita privata di Wax non abbiamo molte informazioni.

In molti si chiedono se il cantante di Amici 22 abbia una fidanzata.

Tuttavia non sappiamo quale sia la risposta.

Andiamo a vedere adesso dove è possibile seguire l’artista sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Wax: Instagram e social

I fan del talent show si stanno già chiedendo dove poter seguire Wax sui social e in particolare su Instagram.

Il cantante di Amici 2022 ha un profilo aperto, che vanta già quasi 10 mila follower.

Tuttavia anche su Instagram non sembrerebbe essere molto attivo.

Scopriamo di più adesso sull’arrivo di Wax ad Amici 22.

Wax ad Amici 22

Domenica 18 settembre su Canale 5 è ufficialmente partito Amici 2022. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi vede il ritorno di Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Arisa, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e l’ingresso di Emanuel Lo come insegnante di ballo. 19 gli allievi che hanno già ottenuto la tanto ambita maglia e che nelle prossime settimane dovranno dare il massimo per tenersela stretta. Tra i concorrenti di quest’anno c’è anche Wax, che è già finito al centro dell’attenzione.

La stessa Maria De Filippi ha infatti raccontato di aver avuto una discussione con il cantante durante i casting, ma di aver fatto pace con lui. L’artista nel mentre ha fatto breccia nel cuore di Arisa, che ha così deciso di concedergli un banco. Riuscirà a convincere il resto degli insegnanti e il pubblico?

Mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà, facciamo la conoscenza degli altri concorrenti di Amici 22.

I concorrenti di Amici 22

Oltre a Wax a far parte della scuola di Amici 22 ci sono:

Vediamo infine cosa sappiamo del percorso di Wax ad Amici 2022.

Il percorso di Wax ad Amici 22

Inizia domenica 18 settembre il percorso di Wax ad Amici 2022. A concedere un banco al cantante è Arisa, che l’ha voluto fortemente nella sua squadra. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

