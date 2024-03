Lil Jolie entra nella squadra di Anna Pettinelli e conquista la maglia del Serale (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 10 Marzo 2024

Amici 23

Durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23 Lil Jolie ha preso la sua decisione, ovvero quella di cambiare squadra e passare a quella di Anna Pettinelli.

Lil Jolie cambia squadra

Nel corso delle scorse settimane Anna Pettinelli ha proposto a Lil Jolie di passare nella sua squadra, in tale modo avrebbe ricevuto subito la maglia del Serale. La cantante ha affermato che ci avrebbe pensato e questo pomeriggio, nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 23, ha preso la sua decisione.

Maria De Filippi ha quindi letto una lettera scritta proprio dalla studentessa all’interno della quale sono spiegate le sue intenzioni e le motivazioni dietro tale scelta:

“Rudy, ti ringrazio perché non sarei qui senza di te, ma voglio godermi tutto. Qui ho ritrovato la me che pensavo di aver perso, uno dei tanti obiettivi è arrivare al Serale. Negli ultimi mesi ti ho sentito distaccato e questo non mi fa bene. Mi sono spessa chiesta quando sarebbe arrivato il mio turno per ottenere la maglia. Anna mi ha messo davanti la maglia d’oro e ci ho pensato molto.

I miei dubbi c’erano dalla prima classifica ma ho dato tutta me stessa. Con Anna ho trovato una sintonia inaspettata, può darmi delle sfide con me stessa e scelgo di andare con la sua squadra. Ho bisogno di qualcuno che in me ci creda, grazie Rudy. Ti devo tanto e ti sarà sempre riconoscente. Grazie Anna, non ti deluderò”.

lil jolie che piange urla corre e fa cadere lo sgabello mi sto sentendo male ⚰️ #Amici23 pic.twitter.com/6DLwrigutd — gaia (@esp8on) March 10, 2024

Tutto ciò che Rudy Zerbi ha detto a Lil Jolie è “buona fortuna“, mentre Anna ha dichiarato di essere al settimo cielo di poter avere la possibilità di averla nella propria squadra.

Detto ciò le ha dato la maglia abbracciandola e dandole un bacio sulla guancia. Voi siete contenti di questo traguardo? Non ci resta che aspettare di vederla esibire al Serale.