Vincenzo Chianese | 1 Marzo 2024

Amici 23

Anna Pettinelli incontra Lil Jolie e le chiede di entrare nella sua squadra. In più la prof offre alla cantante la maglia per il Serale

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici 23 andato in onda, Anna Pettinelli ha chiesto a Lil Jolie di entrare a far parte della sua squadra. In più la prof ha offerto la maglia del Serale alla cantante.

La proposta di Anna Pettinelli a Lil Jolie

Non sono mancati i colpi di scena oggi nel daytime di Amici 23. Emanuel Lo infatti ha accolto Nicholas nella sua squadra, dopo che il ballerino aveva manifestato la voglia di abbandonare definitivamente la scuola. Ma non solo. Poco dopo a lasciare il pubblico senza parole è stata Anna Pettinelli, che ha chiesto di poter incontrare Lil Jolie. La prof ha così offerto alla cantante di entrare a far parte del suo team. Ma non solo. La professoressa ha anche affermato che, qualora Angela dovesse accettare, sarebbe disposta a consegnarle immediatamente la maglia per accedere al Serale! Queste le dichiarazioni di Anna in merito:

“Sei brava, anche se io credo che tu non sia ancora sbocciata come dovresti. Ti seguo da mesi e ti ho sempre guardata con molto interesse. Credo che tu non sia stata seguita a dovere. Ho un po’ paura che tu rimanga fuori dai giochi. Siccome tu sei ancora senza maglia, io ho avuto un’idea. Non so cosa farà il tuo professore. Questa è la maglia, se passi nella mia squadra io la voglio dare a te”.

La prof Anna Pettinelli ha chiesto di parlare con Lil Jolie e… #Amici23 pic.twitter.com/LG563XqmMe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 1, 2024

Rientrata in casetta così Lil Jolie ha raccontato l’accaduto ai suoi compagni e ha iniziato a pensare alla proposta di Anna Pettinelli. Come se non bastasse la cantante ha chiesto alla produzione di Amici 23 di poter parlare con Rudy Zerbi, per informarlo dell’accaduto. A quel punto il prof ha invitato la sua allieva a valutare il tutto con estrema serenità.

Lil Jolie, dopo che la prof Pettinelli le ha proposto la maglia dorata del Serale, ha chiesto di parlare con il suo professore Rudy Zerbi. Quale sarà la sua decisione? #Amici23 pic.twitter.com/BjrH3iUI1c — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 1, 2024

Ma cosa deciderà dunque Lil Jolie? Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprirlo.