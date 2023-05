NEWS

Andrea Sanna | 14 Maggio 2023

verissimo

La lettera di Lino Banfi

Oggi pomeriggio Lino Banfi è tornato nell’ultima puntata stagionale di Verissimo. L’attore che di recente ha perso sua moglie Lucia Zagaria, ha raccontato questo particolare momento della sua vita e come sta affrontando il lutto. Un’intervista, quella odierna, a cuore aperto dove non è mancata la commozione, che ha coinvolto anche la conduttrice Silvia Toffanin.

“So che il tuo sogno è sognare Lucia, ma non sei ancora riuscito a farlo”, ha domandato la presentatrice nel corso dell’intervista. A riguardo Lino Banfi ha confidato: “Siccome io sto inventando un nuovo metodo di posta online o onLino, voglio fare una linea diretta con il Padre eterno”.

Successivamente l’attore ha spiegato di aver scritto una breve lettera mentre si trovava in treno. Pezzetto di carta che ha portato con sé e che Lino Banfi ha letto nel corso della puntata di Verissimo:

“Caro Padre eterno, non sono desideri terreni o capricci o voglie. Io sono un marito che vuole sognare sua moglie. E proprio per questo che non sono triste o afflitto, ma sognare mia moglie mi sembra quasi un diritto. Questo è un modo di pregare tecno-moderno, con il sistema onLino online, Padre eterno. Ciao, a presto…. ehm con molta calma”, ha concluso Lino Banfi scatenando gli applausi da parte del pubblico presente in studio.

Le parole scelte e utilizzate con cura da Lino Banfi hanno molto commosso Silvia Toffanin, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La presentatrice ha confessato di nutrire davvero molto affetto per l’attore: “Lino per te ci sono sempre, per qualsiasi cosa, sono qui che ti aspetto. Tu scrivimi”, ha detto ancora la Toffanin tra le lacrime.

L’episodio non è chiaramente sfuggito al web, che si è stretto ancora una volta intorno a Lino Banfi per la perdita della sua cara moglie Lucia.