Andrea Sanna | 14 Maggio 2023

Amici 22, Isobel parla di Cricca

Energica, solare e divertente e ballerina dal talento unico. Isobel in questa stagione di Amici 22 ha incantato tutti con la sua danza e oggi si gioca la finalissima con altri 3 allievi molto forti come Angelina, Wax e Mattia. Prima di questo momento, però, ha presenziato proprio con loro, alla puntata odierna di Verissimo.

Pupilla della maestra Alessandra Celentano, Isobel è entrata grazie a una sfida e in questi mesi di Amici 22 ha conquistato il cuore del pubblico. All’interno del talent, così come i suoi compagni d’avventura, ha creato tanti bei legami, che ha commentato così: “Sono molto fortunata, perché ho trovato una seconda famiglia con i miei amici. Questo percorso mi ha regalato anche belle amicizie”.

In particolare però SIlvia Toffanin ha voluto fare riferimento a Cricca, che solo durante l’appuntamento di ieri con Verissimo ha confessato di essere ancora innamorato di lei. Ma Isobel cosa pensa? Un po’ timida e imbarazzata, la ballerina di Amici 22 ha dichiarato: “Lui è una persona speciale e mi manca tantissimo. Non vedo l’ora di vederlo e vedere tutti dopo questa esperienza”.

A seguire Isobel ha anche parlato del suo arrivo nella scuola di Amici 22. Non si sarebbe mai aspettata di poter arrivare così in fondo e si dice davvero molto soddisfatta per questo:

“Non mi aspettavo di essere in finale e per me è tanto. Ho sperato per tanti anni. Seguivo Amici dall’Australia. Sono venuta in Italia e ho incontrato Veronica Peparini, ho fatto l’audizione e poi i provini per Amici e non mi aspettavo di essere qui a 20 anni. Sono felicissima”, ha detto concluso felice Isobel.

Pronta a emozionare ancora una volta il pubblico di Amici 22, Isobel si prepara al meglio per l’ultimo atto del talent show. Sarà lei a trionfare?