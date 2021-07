1 Reunion di Un medico in famiglia

85 anni per Lino Banfi. L’attore ha festeggiato il suo compleanno con i suoi affetti più cari. Presenti ai festeggiamenti, come vedremo, anche alcuni attori di Un medico in famiglia che insieme a lui hanno condiviso il set. Si è trattata di una sorta di mini reunion per Nonno Libero, momento che ha fatto emozionare tanto i fan dell’amata serie televisiva di Rai 1.

L’attore pugliese ha spiegato in questi giorni che il suo compleanno in realtà è il 9 luglio, ma i suoi genitori l’hanno registrato al Comune solo due giorni dopo. Per tale ragione ama festeggiare il suo compleanno due volte, come ha spiegato lui stesso a RTL 102.5 e raccolto da Libero Quotidiano: «Sono nato il 9 luglio del 1936, ma si usa registrarlo al Comune qualche giorno dopo. Infatti sui miei documenti c’è scritto l’11 luglio, in questa confusione mi fa piacere essere bi-festeggiato. Sto bene. Mai successo prima, questo 85esimo compleanno lo festeggio per 3 giorni consecutivi come i principi».

Lino Banfi ha spiegato all’emittente radiofonica di avere un desiderio: «Avevo suggerito alle maestranze della Rai di fare l’ultima serie, magari breve di 4-5 puntate per salutare il pubblico. Ma non è stato possibile, non so il motivo. Sembra che ci sia stato un cambio al vertice delle fiction Rai. Io resto con la speranza, ma non posso aspettare tanto».

E chissà non possano realizzare questo suo sogno in futuro. Intanto per rendere più speciale questa festa di compleanno, come vediamo dal video e dalla foto sotto, c’era tutta la sua famiglia, a partire dalla moglie Lucia, come mostrato da sua figlia Rosanna Banfi sui social. Lino Banfi, nell’attesa di capire se un giorno verrà accolta la sua richiesta di rivedere la serie sul piccolo schermo, ha avuto modo di rivedere alcuni amici. Presenti ai festeggiamenti anche l’attore Giulio Scarpati e l’attrice Milena Vukovic, che insieme a lui hanno condiviso tanti bei momenti nel set di Un medico in famiglia.

Ecco anche la foto di gruppo dove si vedono appunto, tra i presenti, Giulio Scarpati e Milena Vukovic…

Storia Instagram di Rosanna, figlia di Lino Banfi

Insomma un compleanno davvero speciale per il nonno più amato dagli italiani. Intanto Lino Banfi si augura di poter rendere questi suoi 85 anni ancora più speciali con la vittoria dell’Italia agli Europei. Ecco cosa ha raccontato…