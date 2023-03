NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

Domenica In

Il ricordo di Lino Banfi

L’intensa puntata di Domenica In quest’oggi ha visto tra i numerosi ospiti anche Lino Banfi. L’attore arriva da un periodo molto delicato, a seguito della scomparsa di sua moglie Lucia Zagaria. Da qui l’inevitabile domanda da parte di Mara Venier: “Come stai, Lino?”. Con gli occhi lucidi, ha rivelato di stare bene e come nella vita serva sempre ironia: “E poi fa rima con quella frase che usi sempre tu, bella di zia, ma anche con Zagaria”.

Così Lino Banfi ha lasciato andare i ricordi ripensando alla sua cara moglie, che tanto ha amato e amerà per sempre. Per lui è praticamente impossibile non parlare di lei e alle tante cose fatte insieme, alle loro canzoni. Deve ancora metabolizzare il colpo: “Io sono certo che lei e Maurizio Costanzo si sono incontrati e sono sicuro che con la sua educazione lui abbia detto ‘Lucì, dopo di te’. Ognuno di noi si dice che ha un angelo custode e io ne voglio uno con cui sono stato insieme. La sento sempre con me. La sera quando resto solo è difficile”.

A seguire c’è stato un altro momento molto toccante durante l’intervista di Lino Banfi. L’attore ha ripercorso il momento in cui si è reso conto che sua moglie purtroppo non ce l’aveva fatta: “A lei piaceva molto The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici. Lei stava con tutti, ma a volte si chiedeva perché qualcuno, a quell’età, andasse lì a cantare”.

A proposito di questo, Lino Banfi ha ricordato. C’è stato un momento in puntata venerdì scorso, in cui la Clerici ha mandato la pubblicità. Lei di solito quando lancia gli spot, come ben sappiamo, dice ‘reclame’. Ma ha utilizzato proprio la parola pubblicità. Così l’attore ha rivelato come questa cosa gli sia rimasta impressa: “Vedendo questa scena in automatico ho cercato Lucia sottolineando questo gesto fatto da Antonella Clerici. In quel momento mi sono reso conto che Lucia non c’era più”.

Un racconto quello rilasciato a Domenica In che ha commosso il pubblico.