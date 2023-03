NEWS

Andrea Sanna | 5 Marzo 2023

Amici 22 verissimo

Il futuro di Lorella Cuccarini ad Amici

Dopo il grande successo di ieri in termini di ascolti, torna una nuova puntata di Verissimo. Tra i tanti ospiti ad arricchire questa puntata l’amata prof di Amici, Lorella Cuccarini. Con Silvia Toffanin ha toccato diversi temi, dalla carriera alla vita privata, per passare all’affetto di amici e colleghi e del suo futuro nella scuola più famosa d’Italia.

Ebbene sì, perché spesso si è parlato della possibilità di non rivederla il prossimo anno ad Amici. La conduttrice ha introdotto l’argomento, chiedendo alla docente di raccontare il suo percorso nel programma. Lorella Cuccarini ha fatto sapere che quest’anno sta andando benissimo. E proprio a riguardo ha colto la palla al balzo per parlare del suo futuro nel talent. La rivedremo o no nel ruolo di professoressa durante la ventitreesima edizione? A svelarne i dettagli è stata lei stessa:

“Io ogni tanto leggo su qualche blog di una stagione in cui probabilmente penso di andare altrove. Francamente se Maria non cambia idea e decide di cambiare professori, io non mi muoverò da Amici perché mi trovo davvero bene”. E ancora Lorella Cuccarini ha detto: “È una famiglia, mi sono sentita accolta e mi sento nel posto giusto. Lavorare con i giovani e poter dare dei consigli, stare con loro e poter stare con loro, lavorare per loro è veramente una soddisfazione grande. Non l’avrei mai immaginato. Ma mi trovo veramente bene”.

Ha precisato Lorella Cuccarini, scacciando così le voci di un suo possibile addio ad Amici. E ancora: “Poi capisci che adesso sta per arrivare il Serale e quindi, in quale modo, arriva la parte più divertente. Vince anche la creatività, la sfida fra le varie squadre e noi siamo già lì pronti”.

Infine Lorella Cuccarini ha preparato il pubblico per ciò che vedremo dal 18 marzo in poi con l’avvio del Serale di Amici 22. Il video con il suo intervento lo trovate sul sito di Mediaset Infinity.