Si erano lasciati, ma invece non è così. Il fidanzato e la tentatrice dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island sembrano averci ripensato. Dopo le storie Instagram ambigue, infatti, Lino e Maika hanno passato la serata insieme, a Roma, facendo capire che (probabilmente) tra loro c’erano state solo delle incomprensioni.

Riavvicinamento in corso per Lino e Maika di Temptation Island

Pochi giorni fa parlavano di una presunta rottura tra Lino e Maika, (ex) fidanzato e tentatrice dell’ultima edizione andata in onda di Temptation Island. I motivi di questa ipotesi derivavano dalle storie Instagram che entrambi avevano scritto. “Sto capendo io delle piccole cose ma spero di sbagliarmi. Non spu**anerei mai Maika o direi cose brutte sul suo conto, è una bella persona. Ma su certi aspetti dovrebbe migliorare per poter andare d’accordo con me. Parliamo di piccolezze. Se una persona fa polemica per una sciocchezza, credo che non ci tenga. I problemi si risolvono sempre, non si scappa dai problemi”, aveva scritto Lino rispondendo a una domanda di un fan.

“Avevate ragione”, aveva aggiunto l’ex fidanzato di Alessia. Mentre L’ex tentatrice aveva scritto: “Prima o poi le maschere cadono”. Frasi questo che facevano pensare a una crisi e quindi a una relazione al capolinea dopo poco tempo che era iniziata. Ma adesso la cosa dovrebbe essersi risolta e lo dimostrano alcune storie che i due hanno condiviso proprio ieri sera.

Nel profilo di Lino, infatti vediamo, una prima storia di lui in macchina direzione Roma (città in cui Maika lavora). Poi si vede la foto di un tramezzino condiviso e la presenza di una donna e la scritta “cose semplici”. In una terza storia, invece, si vedono proprio Lino e Maika insieme abbracciati con il Colosseo sullo sfondo. E anche la stessa Maika ha messo una storia cove si vede la macchina di lui.

Tutto è bene quel che finisce bene, almeno per ora. E la nuova coppia uscita da Temptation Island sembra adesso andare d’amore e d’accordo.