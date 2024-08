Ci sono stati dei cambiamenti nella vita di Miriana Trevisan, ex volto di Non è la Rai ed ex concorrente del GF Vip. Ha infatti raccontato di essere casta da due anni e di essere entrata in un gruppo di preghiera. Ha aggiunto di stare male quando viene toccata. Ecco tutte le sue rivelazioni.

Miriana Trevisan ha iniziato un nuovo percorso di vita

Ricordiamo molto bene Miriana Trevisan, volto storico del programma Non è la Rai che più di recente è stata anche una concorrente del GF Vip. La showgirl è stata sposata con il cantante Pago, da cui ha avuto suo figlio Nicola. Nella Casa del Grande Fratello si era avvicinata a Nicola Pisu, poi ha avuto una breve relazione con Biagio D’Anelli. L’ultimo compagno noto è stato il regista teatrale Giulio Cavalli, al quale è stata legata per circa due anni.

Ma adesso Miriana Trevisan ha completamente cambiato vita e ha rivelato di essere casta da circa due anni. Ma non solo, ha intrapreso un percorso entrando in un gruppo di preghiera. Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, la showgirl ha raccontato la sua svolta di vita e i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Ha rivelato:

“Sono casta da due anni. Il vero motivo di questa scelta è la grande fede che ho trovato. Sto frequentando un gruppo di preghiera. Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male. Anche un bacio mi brucia. Si dice ‘ama il tuo prossimo come te stesso’, non ‘annulla te stesso per il tuo prossimo’. Allora da un paio di anni ho fatto questa scelta. È tipo una chiesa carismatica, cantiamo, balliamo, ci sono preghiere molto forti e sentite ogni sera, ogni mattina, tutte le domeniche”.

In questi due anni di castità, Miriana Trevisan ha provato ad approcciarsi a qualcuno, c’è stato un bacio. Ma non è andata bene: “Ovviamente in questi anni ho tentato di non chiudermi. C’è stato un bacio, ma non è andata bene. Ho visto che dopo, per due giorni, non stavo bene, non aveva senso. Ho bisogno di amare ed essere amata, voglio essere pronta. Sto facendo una pausa anche con il mio corpo”.