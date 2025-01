A quanto pare, Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono sottoposti a un intervento. Ecco la foto e come stanno

In queste ultime ore, Lino Giuliano e la fidanzata Alessia Pascarella si sono sottoposti a un intervento chirurgico. Ecco la foto e come stanno ora.

L’intervento di Lino Giuliano e della fidanzata

Lino Giuliano e Alessia Pascarella si sono fatti conoscere dal grande pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island. I due hanno deciso, dopo molti alti e bassi, di uscire dalla trasmissione insieme per poi ricongiungersi qualche mese dopo la fine del programma.

Oggi sono tornati a essere una coppia affiatata e spesso si fanno vedere insieme sui social. In questi ultimi giorni, per esempio, hanno fatto dei video in compagnia di un chirurgo molto noto sui social e hanno detto:

“Siamo pronti, ci siamo Buongiorno. Dottore, lo diciamo direttamente dopo o lo vogliamo dire ora? No, dia dopo. Dovete andare a vedere il profilo del dottore. Si comincia”.

A quanto pare, Lino Giuliano e la fidanzata Alessia Pascarella si sono sottoposti a un intervento di rinoplastica. Lo suggerisce la foto qui sotto nella quale possiamo notare alcune bende intorno al naso e un gonfiore accentuato in questa zona del viso.

I fan hanno subito commentato preoccupandosi della loro salute ma i due si stanno rimettendo piano piano. Nell’immagine qui sopra, uno screenshot preso dal video pubblicato da Lino stesso sul proprio profilo Instagram, li vediamo abbastanza sofferenti.

Lino Giuliano prende dalle mani il ghiaccio che Alessia ha tra le mani in modo da porlo sopra la sua ferita così da attenuare il dolore. Molto presto questa sofferenza sarà finita ed entrambi potranno togliere le bende e mostrare l’effettivo risultato finale a tutti i follower.