Sonia Bruganelli ha reagito alle dichiarazioni che Laura Freddi, ospite di ‘Storie di donne al bivio‘ ha rilasciato in merito alla sua separazione da Paolo Bonolis.

La reazione di Sonia Bruganelli

Qualche giorno fa Monica Setta ha accolto all’interno dello studio di ‘Storie di donne al bivio‘ Laura Freddi, la quale ha trattato diversi argomenti relativi alla sua vita. Uno di questi non poteva che riguardare la storia ormai giunta al termine tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

Alle sue orecchie sono giunte infatti delle indiscrezioni, riportate da Selvaggia Lucarelli, secondo le quali la Bruganelli avrebbe tradito Bonolis con un altro uomo:

“Ho letto anche io che Sonia avrebbe avuto una storia con un chirurgo mentre era sposata, ma l’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. […] Non si merita tutto questo tritacarne mediatico, è un uomo buono e ama la famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto”.

Di lì a poco è arrivata la risposta di Sonia Bruganelli, la quale ha commentato prima un post in cui si citano le dichiarazioni della Freddi: “Meno male, avevo paura non potessi parlare più di noi“. Poi, in un secondo momento, ha anche aggiunto delle emoticon ironiche: un pollice in su e le mani che fanno un applauso.

Vedremo se prossimamente Laura Freddi deciderà di replicare a queste reazioni dell’ex moglie di Bonolis. Ricordiamo, inoltre, che Sonia e Paolo, nonostante la separazione, sono rimasti in ottimi rapporti e continuano ancora oggi a lavorare insieme nel dietro le quinte del programma di punta del conduttore, Avanti un altro.

Ovviamente, se ci saranno degli aggiornamenti in merito sarà nostra premura riportarvi tutti i fatti. Continuate dunque a seguirci per non perdervi tante altre news.