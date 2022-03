1 Nuove indiscrezioni sul cast de L’Isola dei Famosi 2022

Mancano ormai pochi giorni alla partenza de L’Isola dei Famosi 2022, e tutto inizia a essere pronto per il ritorno del reality. Anche quest’anno come sappiamo alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, dopo il successo dello scorso anno. A ricoprire il ruolo di opinionisti invece saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre a tornare come inviato speciale dall’Honduras dovrebbe essere Alvin. Da settimane intanto sul web circolano numerose indiscrezione circa i naufraghi che quest’anno faranno parte del cast del programma. Tuttavia al momento non è arrivata alcuna conferma in merito da parte degli autori, nonostante sia Lory Del Santo che Guendalina Tavassi abbiano già annunciato la loro partecipazione alla trasmissione.

Ciò che è certo è che quest’anno a L’Isola dei Famosi 2022 vedremo in gara sia concorrenti singoli che coppie di concorrenti. Poco fa così TvBlog ha svelato che a far parte di questa seconda categoria dovrebbero esserci anche Clemente Russo (che qualche anno fa ha partecipato al Grande Fratello Vip) e sua moglie Laura Maddaloni! I due dunque dovrebbero far parte del cast del reality, e a breve partiranno per l’Honduras, per mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Questo quanto si legge in merito:

“Lei è una judoka, lui è un pugile, sono marito e moglie ed insieme parteciperanno come concorrenti fra le coppie di naufraghi dell’Isola dei famosi 2022. Il lui e la lei in questione rispondono al nome di Laura Maddaloni e Clemente Russo”.

Nel mentre solo qualche giorno fa si è mormorato che a far parte del cast de L’Isola dei Famosi 2022 ci sarà anche uno noto gruppo musicale italiano. Andiamo a rivedere di chi si tratta.