1 Il presunto cast de L’Isola dei Famosi 2022

Lunedì 21 marzo parte ufficialmente su Canale 5 L’Isola dei Famosi 2022! Ancora una volta alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, dopo il successo dello scorso anno, mentre nelle vesti di opinionisti troveremo Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato speciale dall’Honduras sarà invece Alvin.

In queste settimane intanto si è a lungo discusso dei naufraghi che dovrebbero prendere parte al reality e numerose sono state le indiscrezioni in merito. Come è noto quest’anno troveremo sia coppie di concorrenti che concorrenti singoli.

Ma da chi è formato il cast definitivo? Andiamo a rivedere le indiscrezioni che ha raccolto TvBlog in queste settimane.

Partiamo dalle coppie.

Ecco le coppie de L’Isola dei Famosi 2022

Secondo quanto ha svelato TvBlog, ben 6 dovrebbero essere le coppie di concorrenti che comporranno il cast del reality.

Attualmente però solo due di esse hanno confermato la loro partecipazione. Ecco di chi si tratta:

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ma chi sono le altre coppie che sbarcheranno in Honduras? Andiamo a scoprirle.