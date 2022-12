Livio Cori canta le sue ferite d’amore in Sulo Pe Chella

Spettacolo

Redazione | 10 Dicembre 2022

Una serata speciale

I quattro amici al bar (come cantava Gino Paoli) non hanno cambiato il mondo, ma hanno di certo lasciato un segno indelebile in quello dello spettacolo italiano. Hanno fatto un pezzo di storia della TV, del cinema e dello sport. Quattro amici storici, Puccio Gallo, gli showman Umberto Smaila e Jerry Calà, il presentatore Valerio Merola, l’ex pilota di Formula 1 René Arnoux e l’attore Maurizio Mattioli, che si sono ritrovati all’evento Smaila & Friends, una serata celebrativa per scambiarsi in anticipo gli auguri di Natale e trascorrere qualche ora immersi nella musica e nell’amarcord.

La serata si è tenuta lo scorso 25 novembre al Sestino Beach di Desenzano del Garda, la terrazza benacense. Padrone di casa Puccio Gallo, proprietario, insieme alla moglie Yudi Bueno e Jerry Calà, del rinomato risto-club, importante punto di riferimento per i VIP.

Il locale Sestino Beach Club in festa

Rivivendo i tempi d’oro

Umberto Smaila ha cantato e intrattenuto il pubblico per tutta la durata dell’evento, alternando la musica con aneddoti e ricordi dei “tempi d’oro”, tra ottimo cibo e buon vino.

“È stato un onore, un orgoglio e una grande gioia rivedere tanti amici dello spettacolo, dello sport, della finanza e dell’imprenditoria”, commenta Puccio Gallo.

“Insieme al ristoratore Gianni Priante sono riuscito a mantenere vive le tradizioni e a far rivivere il passato. Avevo un sogno e non posso chiedere altro. Almeno per un po’ il basso lago risplende con le vecchie glorie”.

Umberto Smaila intrattiene il pubblico della serata

Presenti alla serata anche il commentatore sportivo Tomas Kley, l’ex attrice hard Luana Borgia, la showgirl Michela Morellato, il modello Alberto Torres Magro, il management Jacques Avella, il cantante ed attore Vincenzo Cataldo, il regista e produttore Mario Chiavalin e molti altri.

a cura di Mattia Pagliarulo