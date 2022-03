Chi condurrà Made In Sud 2022?

Tra poche settimane su Rai 2 parte Made In Sud 2022, e tante sono le novità in programma previste per la nuova edizione dello show. Quest’anno infatti ci sarà un cambio di conduzione all’interno della trasmissione, dopo l’addio di Stefano De Martino. Il presentatore partenopeo, come si mormora da settimane, sarà tra i giudici del Serale di Amici 21, in partenza su Canale 5 sabato 19 marzo. Ma chi sarà dunque a condurre il programma comico in Rai?

A intervenire sulla questione poco fa è stato TvBlog, che ha svelato i primi rumor. Secondo quanto riporta il noto portale, sembrerebbe che alla conduzione di Made In Sud 2022 possa esserci nientemeno che Clementino, reduce dal successo di giudice di The Voice Senior. Ma non solo. Al fianco del noto rapper dovrebbe esserci anche Rocco Hunt! Questo quanto si legge su TvBlog:

“Dovrebbe essere Clementino a prendere il posto di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud. Come sappiamo il bello e bravo ballerino e conduttore di Stasera tutto è possibile, sarà fra i giudici della prossima edizione del serale di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Una promozione guadagnata sul campo quella che si prospetta per il bravo rapper napoletano che dunque prenderà le redini della nuova edizione dello show comico trasmesso dalla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Insieme a lui potrebbe esserci un altro giovane rapper partenopeo Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione Nuove proposte. Al loro fianco ci dovrebbe essere una gentil donna e i volti in campo sono quelli di cui vi abbiamo già dato conto, ovvero Flora Canto, la bella e brava moglie di Enrico Brignano e Lorella Boccia, ex concorrente di Amici”.

Che dunque siano proprio Rocco Hunt e Clementino a prendere il posto di Stefano De Martino come conduttori di Made In Sud 2022? Non resta che attendere per scoprirlo.

