1 Un noto comico a LOL 2?

La prima stagione di LOL – Chi ride è fuori, con la conduzione Fedez e Mara Maionchi, ha avuto un successo strepitoso. E non solo su Amazon Prime Video, che ha scommesso su questo prodotto riuscitissimo, ma anche sui social. Sketch, battute e momenti divertenti sono diventati ormai viralissimi sul web.

Intanto si pensa già alla prossima stagione e sono tanti i nomi in lizza (come vedremo in seguito). Pare però che un amatissimo attore, che a quanto pare ad oggi non è stato contattato per LOL 2, si candida mediante i social per un posto nel cast. Ma di chi si tratta?

Attraverso il suo profilo Instagram il noto attore comico, Nino Frassica ha fatto sapere di non aver ricevuto alcun tipo di proposta, almeno al momento, ma ha ammesso che semmai dovesse presentarsi l’occasione sarebbe ben felice di dire ‘sì’. Ma leggiamo le sue parole pubblicate in un post, accompagnate da uno scatto. Ecco quanto scritto da Nino: “LOL 2 – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente”, ha confidato sui social. Frassica ha aggiunto però che potrebbe accettare ad una precisa condizione: “Però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido”.

E chissà che questo post su Instagram non possa cambiare le carte in tavola e portare gli addetti ai lavori a puntare proprio su Nino Frassica per la seconda stagione di LOL. La sua presenza sarebbe senza dubbio un ottimo acquisto per il programma.

In queste ultime ore sono sopraggiunte dei rumor interessanti su LOL – Chi ride è fuori. Pare infatti che siano già emersi i nomi del cast della prossima edizione. Rivediamo quanto emerso…