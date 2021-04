1 I presunti nomi del cast di Lol: Chi ride è fuori

Lol: Chi ride fuori ha avuto un impatto clamoroso sui social. La trasmissione di Amazon Prime Video, condotta da Fedez e Mara Maionchi, in onda dal 1 aprile, ha regalato tanti sorrisi ai telespettatori. In tanti ora sperano di poter rivedere delle nuove puntate al più presto.

Per chi non lo sapesse o non avesse ancora visto le puntate (che vi consigliamo di guardare) Lol: Chi ride è fuori è programma in cui i protagonisti coinvolti devono cercare di non ridere, ma di far ridere i loro avversari. Chi cade nel tranello viene prima ammonito e poi, al secondo richiamo, espulso. Vince chi riesce a non farsi coinvolgere dalle risate. Visto il grande successo avuto sembrano giungere delle belle notizie.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero ci sono grandi probabilità per una nuova edizione del format televisivo. Sempre stando a quanto emerso dal giornale pare siano spuntati già i primi nomi dei concorrenti di Lol: Chi ride è fuori 2. Se i menzionati nelle prossime righe dovessero essere tutti confermati, si tratterà di un cast che non ha di certo nulla da invidiare al precedente.

Ma leggiamo insieme chi, in base alle informazioni giunte da Il Messaggero, avrebbe ricevuto la chiamata: si vocifera la presenza di Claudio Bisio, ma ancora di Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli. Per passare a Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche e non solo. Tra i comici emersi anche i nomi di Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.

Se così dovesse essere ci sarà davvero da divertirsi! Nel caso in cui i citati dovessero essere confermati, chi sarà l’erede di Ciro Priello, vincitore della prima edizione di Lol: Chi ride è fuori? In attesa di scoprirlo, Lillo (uno dei grandi concorrenti) di recente ha voluto porre la parola fine ad alcune polemiche…