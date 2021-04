1 Arriva Lol 2

Lo scorso 1 aprile su Amazon Prime Video è arrivata la prima stagione di Lol: Chi ride è fuori. Alla conduzione del programma come sappiamo c’è stato Fedez, con l’aiuto di Mara Maionchi, e in pochi giorni la trasmissione è diventata una vero e proprio successo. Il game show infatti è stato seguito da milioni di persone e il web è letteralmente impazzito per il programma. In molti così sui social stanno già chiedendo nuove puntate, e sembrerebbe che Amazon sia pronto ad accogliere le richieste del grande pubblico.

Pochi giorni fa è stato infatti comunicato che Lol: Chi ride è fuori avrà una seconda stagione, che potrebbe arrivare prima del previsto. Ma quando iniziano le riprese dei nuovi episodi e chi condurrà stavolta il game show? A svelarlo è in esclusiva Dagospia. Stando a quanto si legge sul noto portale sembrerebbe che Fedez e Mara Maionchi torneranno a ricoprire i loro ruoli, e che le registrazioni dovrebbero partire tra maggio e giugno. Se così fossi la seconda stagione del programma potrebbe arrivare su Prime Video già in autunno, con grande gioia del pubblico. Questo quanto riporta Dagospia in merito:

“Lol: Chi ride fuori, il primo vero successo mediatico (non quantificabile numericamente) di Prime Video, avrà una seconda stagione. Il titolo prodotto da Endemol Shine, i cui costi sarebbero fuori portata per tutte le reti della generalista, avrà ancora una volta alla conduzione Fedez e Mara Maionchi. Stando alle nostre fonti le registrazioni prenderanno il via tra maggio e giugno, si accorciano dunque i tempi per proporre una nuova stagione in autunno”.

Pare dunque che entro poche settimane potrebbero iniziare le riprese della seconda stagione di Lol: Chi ride è fuori. Ma chi potrebbe partecipare stavolta al programma? Rivediamo i nomi che sono spuntati online negli ultimi giorni.