Nicolò Figini | 10 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Lorella Cuccarini a Sanremo 2023

Questa sera, venerdì 10 febbraio 2023, va in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo. La puntata è dedicata ai duetti e ci si prende una pausa dalla competizione dei Big presenti nella cittadina ligure. Ogni Big, infatti, ha scelto un altro artista celebre per accompagnarli con una cover. Tra i primi a esibirsi, per esempio, abbiamo potuto gustarci Elodie con Big Mama, ma anche Will e Michele Zarrillo. Olly, invece, ha deciso di deliziare il pubblico a casa e in teatro con la presenza di Lorella Cuccarini.

L’insegnante di Amici 22 è scesa dalle scale dell’Ariston con un vestito nero e luccicante, per poi unirsi al corpo di ballo e danzare con loro. Ha intonato, insieme a Olly, il brano “La notte vola” con balletto annesso. Un momento che molti fan hanno sicuramente apprezzato. Qui sotto possiamo vedere il video completo dell’esibizione. Voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Fateci sapere con un commento se vorreste che vincesse questa coppia la serata.

e facciamoli un applauso a Olly e a Lorella Cuccarini che con questa esibizione de “La Notte Vola” ci hanno fatto mangiare ci hanno fatto tutto #Sanremo2023 pic.twitter.com/Az8mweMZGW — alessandra💐 | marefuori3 era (@vitaparanoiiaa) February 10, 2023

Nel frattempo Lorella Cuccarini prosegue anche il suo percorso ad Amici come insegnante di canto accanto a Rudy Zerbi e Arisa. Sta seguendo con attenzione i suoi allievi, i quali forse potranno avere accesso al video della sua performance sul palco di Sanremo 2023. Vi terremo informati nel caso in cui dovessimo avere questa informazioni. Vi lasciamo con una curiosità finale, ovvero che la coreografia è stata realizzata da Elena D’Amario.

