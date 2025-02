Tutte le informazioni su Olly, il giovane cantante che debutta a Sanremo 2023, quindi scopriamo il suo vero nome, la sua carriera musicale, le sue canzoni, la sua vita e come seguirlo sui social.

Olly età, altezza e biografia

Chi è il cantante Olly, quanti anni ha e qual è il suo vero nome? Ecco tutte le informazioni che lo riguardano partendo dalla sua biografia. Vero nome Federico Olivieri, è nato a Genova il 5 maggio 2001. Ha quindi 22 anni di età ed è del segno zodiacale del Toro. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi ne ha alcuni sul suo corpo.

È cresciuto con la sua famiglia nel quartiere Foce e si è dedicato sin da piccolo alla musica. Così da adolescente si è iscritto al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, dove ha studiato musica e canto.

Poco dopo ha trovato nella scrittura lo strumento migliore col quale esprimere se stesso. E così nel 2014 ha realizzato il suo primo testo.

Vita privata

Purtroppo della vita privata e sentimentale di Olly non abbiamo informazioni, non sappiamo quindi se sia o meno fidanzato. Si pensa che sia single.

Riguardo altro, invece, possiamo raccontarvi che in passato è stato un giocatore di rugby a livello agonistico. Ma ha dovuto smettere dopo un’operazione alla schiena. Ora fa pugilato, ma nella testa ha solo la musica.

Dove seguire Olly: Instagram e social

Per seguire sui social il cantante Olly vi rimandiamo al suo profilo Instagram che ha quasi 38 mila follower e molti post pubblicati.

Per ascoltare la sua musica, invece, c’è il suo canale Spotify.

Inoltre ha un profilo Twitter sempre molto aggiornato con tutte le ultime notizie che lo riguardano.

Carriera

La carriera musicale di Olly è iniziata nel 2016, quando ha formato il collettivo musicale Madmut Branco, con il quale ha pubblicato il suo primo progetto musicale, Piacere Mixtape. L’anno successivo ha pubblicato il primo progetto da solista: l’EP Namaste. Da questo è stato estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa.

Ha passato un periodo di inattività, trasferendosi nel Regno Uniti per dedicarsi agli studi. Ma nel 2018 ha ricominciato a pubblicare musica in Italia e il 15 giugno è uscito l’EP CRY4U, da cui è stato estratto il singolo Bla-Bla Car. Nel 2019 ha pubblicato i singoli Bevi e Best Seller con Alfa e ha partecipa al brano Black Room Posse dell’album dei producer Eames e FJLO. A maggio ha pubblicato Il primo amore, che è stato il suo primo successo da solista, superando le 100 mila visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Nel 2020 è uscito il suo terzo EP, Io Sono, contenente 7 tracce di cui i singoli Mai e poi mai e Winston Blue. Nel 2021, invece, Olly ha pubblicato su Instagram una reinterpretazione di La notte di Arisa. E questa cover ha ottenuto così tanto successo da essere pubblicata come singolo, intitolato La notte (RMX), in collaborazione con la stessa Arisa. Ha quindi ottenuto il suo primo contratto discografico a a luglio è stato nominato “Artista del mese” nel programma MTV New Generation.

Le altre canzoni dopo Polvere a Sanremo sono: La notte vola (RMX) (feat. Lorella Cuccarini) e Tutto con te nel 2023. Mentre invece nel 2024 citiamo Devastant e Non credo più a niente (con gli Ex-Otago)

Sanremo Giovani

Olly ha preso parte a Sanremo Giovani 2022 con il brano L’anima balla. Nella gara si è posizionato tra i primi sei classificati e quindi ha ottenuto un posto tra i Big di Sanremo 2023.

Difficile inquadrare Olly in un genere musicale ben definito. Infatti lui preferisce che sia l’arte a spingerlo verso una direzione. Tra le influenze più significative figurano Marracash, Wild Bandana, Fugees, T-Pain, Post Malone, Young Thug e Roddy Rich.

Sanremo 2023

Dopo essere arrivato tra i primi sei classificati di Sanremo Giovani, Olly è sbarcato di diritto al Festival di Sanremo 2023. Quindi è salito sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio portando la canzone “Polvere”.

Nel mese di giugno 2024 ha collaborato con Emma e JVLI per il singolo Ho voglia di te. Il 6 settembre ha pubblicato il brano Per due come noi, in collaborazione con Angelina Mango e JVLI.

Olly a Sanremo 2025

Tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025 scelti da Carlo Conti troviamo Olly che viene da grandi successi e un tour seguitissimo. La sua canzone è “Balorda nostalgia”.

Il percorso di Olly a Sanremo 2025

Olly partecipa al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Balorda nostalgia”. Scopriremo quindi come andrà la sua avventura alla kermesse.