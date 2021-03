1 Lorella Cuccarini viene smentita

Come ormai ben sappiamo quest’anno ad arrivare ad Amici di Maria De Filippi in qualità di maestra di ballo è stata Lorella Cuccarini. L’amata showgirl, da anni nel cuore del grande pubblico, fin da subito ha mostrato una grande professionalità, diventando in breve una delle insegnanti più amate. Sotto la sua ala nel mentre è finita anche Martina Miliddi, che ha avuto modo di crescere e migliorare grazie ai preziosi consigli della Cuccarini. Ciò nonostante come è noto a schierarsi contro la giovane ballerina è stata Alessandra Celentano, che ha sempre ribadito come Martina, secondo la sua opinione, non sia in grado di svolgere questo mestiere per via di diverse problematiche, fisiche e non.

Anche nel corso della prima puntata del Serale di Amici 20, la Celentano ha cercato in ogni modo di mettere in difficoltà Martina, facendola sfidare con alcuni dei suoi allievi, ritenuti, sempre secondo il pensiero della maestra, più forti e bravi. Quando così la Miliddi ha dovuto affrontare un passo a due con Alessandro Cavallo, la stessa Lorella Cuccarini ha preso le difese di Martina, affermando come la ballerina non abbia mai danzato in coppia prima del suo ingresso nella scuola di Amici. Tuttavia qualche ora fa a smentire le parole dell’insegnante è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato una vecchia foto della Miliddi, in cui si vede proprio Martina partecipare alla semifinale del campionato italiano di ballo in coppia! Questo quanto afferma Venza in merito:

“Ti sbagli Lorella. Martina non solo ha spesso ballato in coppia, ma ha partecipato anche ai campionati italiani, arrivando in semifinale”.

Naturalmente la questione non è sfuggita all’occhio attento degli utenti sul web. Tuttavia va precisato il fatto che Lorella Cuccarini potrebbe non essere a conoscenza dell’accaduto. Pare infatti improbabile che la maestra, che ha sempre avuto un comportamento giusto e corretto, abbia mentito solo per difendere Martina Miliddi. Che nelle prossime ore arrivi una delucidazioni in merito? Naturalmente noi di Novella 2000 ci rendiamo disponibili nel caso in cui Lorella volesse rilasciare delle dichiarazioni sull’accaduto, e siamo pronti a fare chiarezza sulla questione.