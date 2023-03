Lorella Cuccarini difende NDG contro Rudy Zerbi: “Non dovresti insultare la tua intelligenza”

NEWS

Debora Parigi | 19 Marzo 2023

Lorella Cuccarini difende il suo allievo NDG dalle parole di Rudy Zerbi

La terza manche della prima puntata del Serale di Amici 22 ha visto sfidarsi di nuovo la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Anche questa volta a vincere è stata la prima, quindi l’altra si è trovata di nuovo a un ballottaggio tra i suoi allievi. Ricordiamo infatti che nella prima manche ha subito perso un allievo, cioè Megan.

La squadra vincente ha quindi fatto tre nomi per l’eliminazione provvisoria. Si tratta della ballerina Maddalena e dei cantanti Angelina e NDG. Proprio riguardo quest’ultimo c’è stata una discussione molto animata tra Lorella e Rudy. Come sappiamo Zerbi ha detto in più occasioni che l’allievo non meritava il Serale. E durante il pomeridiano lo abbiamo sentito definire il cantante “l’imbucato”.

Proprio questa parola non è per niente piaciuta a Lorella Cuccarini che l’ha definita molto offensiva nei confronti del suo allievo. “Non dovresti insultare la tua intelligenza”, ha detto la prof. E ha specificato che l’allievo è al Serale perché vi è entrato con la media dell’8 data dai voti di tutti i professori. A questo punto l’insegnante si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa con il collega di programma. Gli ha infatti fatto notare che lui, fino all’ultimo, non sapeva nemmeno se portare i suoi allievi al Serale, dubitando di loro per poi riempirli di complimenti dal giorno dopo.

Il battibecco è andato avanti per un po’. E alla fine è intervenuto anche lo stesso NDG che ha lanciato una stoccata a Zerbi. Infatti ha detto: “Volevo dire che alle feste l’imbucato è quello che si diverte di più”. Il pubblico ha urlato tra gli applausi. Comunque alla fine la giuria ha scelto di eliminare provvisoriamente proprio NDG. Così il cantante è finito al ballottaggio con Federica, eliminata provvisoria della seconda manche.

