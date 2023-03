Zerbi e Celentano si travestono da Malgioglio ballando e cantando le sue canzoni

NEWS

Debora Parigi | 18 Marzo 2023

Amici 22

La performance di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sulle canzoni di Malgioglio

È partito questa sera, sabato 18 marzo, il Serale di Amici 22. Gli allievi sono divisi in tre squadre in base ai loro prof di appartenenza e si sfida in varie manche. Tra performance, sfide, eliminazioni e ballottaggi tra gli allievi, sappiamo che anche i professori si rendono protagonisti della serata. E quindi anche quest’anno non poteva mancare il guanto di sfida tra prof. A lanciarlo sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sia verso Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che verso Arisa e Raimondo Todaro.

Come abbiamo visto anche nel daytime, il tema di questa puntata riguarda proprio ogni coppia di professori, un biglietto da visita che li rappresentava al meglio. Come sempre, poi, i giudici hanno deciso i vincitori. Come è andato quindi questo momento esilarante?

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno ballato un pezzo hip-hop. Arisa, invece, ha cantanto “Nel blu dipinto di blu” e poi ha ballato con Raimondo Todaro. Grande attesa c’è stata ovviamente per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che come sempre hanno dato spettacolo.

La coppia di prof, infatti, ha deciso di omaggiare il giudice Cristiano Malgioglio. E per farlo si sono esibiti cantando e ballando sulle note di alcune sue canzoni travestiti anche da lui. Grandissimi applausi da parte del pubblico. E hanno pure vinto.

