1 La lite tra Lorella Cuccarini e la collega

Lorella Cuccarini ricarica le batterie in vista della nuova stagione televisiva, che la rivedranno per il terzo anno di fila dietro al bancone di insegnante ad Amici. Ma nonostante tutto lei non si ferma e continua a portare avanti nuovi progetti, come le trasmissioni online Dimmi di te e Un caffè con, che tanto stanno spopolando sul web.

Al quotidiano La Nuova Sardegna Lorella Cuccarini ha avuto modo di parlare non solo di Amici e della grande soddisfazione che le sta dando il talent, ma anche della sua straordinaria carriera. Ha ripercorso diversi momenti, sia belli ma anche meno piacevoli. Tra questi ultimi senza dubbio l’attrito con la collega Heather Parisi. Una lite che fece molto discutere ai tempi, anche per i toni, e che ancora oggi sembra essere motivo di notizia.

Tra le colonne del giornale Lorella Cuccarini, come raccolto da La Nostra TV, ha ricordato quando insieme a Heather Parisi ha avuto modo di lavorare per Nemicamatissima. Durante il suo racconto, la conduttrice ha subito messo in chiaro quanto lei e la collega siano molto diverse tra loro. Ha fatto riferimento a qualche incomprensione, ma tutto sommato erano riuscite a mettere da parte le divergenze e lavorare bene. Poi ha aggiunto: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno avrebbe immaginato quella polemica”.

Infine Lorella Cuccarini ha concluso raccontando come Heather abbia deciso di bloccarla su tutti i social. Nell’attesa di capire se la Parisi deciderà o meno di replicare, andiamo a vedere le altre cose che Lorella ha raccontato a La Nuova Sardegna…