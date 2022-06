1 La conferma di Lorella Cuccarini

Finalmente è arrivata la conferma che noi tutti stavamo aspettando: Lorella Cuccarini sarà ad Amici 22 come professoressa di canto! Già da giorni si parlava del ritorno della showgirl all’interno del talent show, ma adesso lei stessa annuncia che da settembre la rivedremo come insegnante del programma. Nel corso di un’intervista per Leggo infatti Lorella ha parlato del suo ritorno a teatro nel musical Rapunzel, dove vestirà i panni di Madre Gothel, ruolo che ha già interpretato 10 anni fa. Tuttavia la Cuccarini ha assicurato che l’impegno preso con Maria De Filippi non ne risentirà. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

Lorella Cuccarini ha anche svelato cosa ne pensa dei nuovi talenti che tentano la via dello spettacolo e in merito ha affermato:

“Vedo molti giovani bravi, talentuosi appunto, che si impegnano, sono umili, non hanno paura di fare sacrifici. La scuola di “Amici” li forma anche su come affrontare la scena, li fa arrivare pronti. Quando escono, non pensano di avercela fatta, sanno di dover lavorare ma anche di aver avuto un’occasione”.

Ma non solo. Proseguendo infatti Lorella Cuccarini ha anche spiegato perché ha deciso di tornare a vestire i panni di Madre Gothel in Rapunzel – Il Musical. Andiamo a leggere le parole della showgirl.