Lorella Cuccarini è la miglior professoressa di canto di Amici dopo tanti anni

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Amici 23

Lorella Cuccarini sarà sicuramente orgogliosa delle sue allieve perché è il secondo anno di fila che vince ad Amici nella categoria canto.

Nuovo trionfo per Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ci vedo molto lungo e non a caso è la seconda volta di fila che vince la categoria canto ad Amici. Nella precedente edizione ha portato al successo Angelina Mango, che ad oggi sta avendo una carriera di tutto rispetto. Dopo il talent è approdata al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, poi tra non molto tornerà in tour in giro per l’Europa.

Questa volta, invece, ha scommesso su Sarah Toscano, giovanissima cantante nella quale credevano in pochi all’inizio del suo percorso. Anche Anna Pettinelli, durante il Serale, si è dovuta ricredere e le ha anche fatto i complimenti più volte. Alla fine l’allieva è riuscita a portare a casa il montepremi e la coppa ambitissima.

Durante la puntata di ieri sera Lorella Cuccarini si è commossa dedicando un bellissimo discorso proprio a Sarah, elogiando il suo lavoro e la sua crescita negli otto mesi di permanenza nella scuola:

“All’inizio del percorso era davvero una scommessa. Sarah rappresenta un po’ quello che è l’emblema del programma. È entrata che non aveva mai fatto una lezione di canto, aveva solo tanta voglia di imparare. E in questo la testardaggine è stata molto utile. Ha fatto un percorso. Questi otto mesi non sono stati sempre in crescita.

Ha avuto anche dei momenti di grande difficoltà, momenti in cui le dicevo che sembrava dovesse sempre chiedere permesso quando si trovava sul palco. Aveva sempre paura di essere meno, l’ultima della fila. Poi è successo qualcosa per cui è scattato in lei questa crescita che è stata esponenziale. Al Serale è veramente sbocciato come il fiore più bello che si potesse immaginare. Quindi io sono veramente felice perché lei è proprio un simbolo di questo programma insieme a Marisol”.

Non c’è due senza tre, chissà se anche nella prossima edizione di Amici avrà la meglio sugli altri professori.