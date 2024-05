Lorella Cuccarini in lacrime elogia Sarah: “Lei è l’emblema di Amici” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 19 Maggio 2024

L’arrivo in finalissima di Sarah ad Amici 23 ha sorpreso tutti e ha commosso in particolar modo la sua insegnante Lorella Cuccarini. Proprio lei ha avuto parole piene di amore e complimenti per l’allieva. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Lorella Cuccarini a Sarah

Vincitrice del circuito canto è risultata essere Sarah che ha battuto il collega Petit dato come favorito alla vittoria. Il verdetto ha sorpreso ed ha emozionato tutti, in particolare Lorella Cuccarini. “Ancora non mi capacito…Ho il cuore che mi scoppia di gioia”, ha detto prima della prima esibizione finale.

Successivamente c’è stato un primo commento dei giornalisti e proprio una di loro si è rivolta a Lorella Cuccarini. L’insegnante, come detto, si è commossa nel vedere la sua allieva arrivare in finalissima. E quindi la giornalista le ha chiesto quale fosse la scommessa, cosa avesse visto in Sarah sin dall’inizio. Ecco che Lorella ha fatto un discorso davvero bello e toccante nei confronti di Sarah:

“All’inizio del percorso era davvero una scommessa. Sarah rappresenta un po’ quello che è l’emblema del programma. È entrata che non aveva mai fatto una lezione di canto, aveva solo tanta voglia di imparare. E in questo la testardaggine è stata molto utile. Ha fatto un percorso. Questi otto mesi non sono stati sempre in crescita. Ha avuto anche dei momenti di grande difficoltà, momenti in cui le dicevo che sembrava dovesse sempre chiedere permesso quando si trovava sul palco. Aveva sempre paura di essere meno, l’ultima della fila. Poi è successo qualcosa per cui è scattato in lei questa crescita che è stata esponenziale. Al Serale è veramente sbocciato come il fiore più bello che si potesse immaginare. Quindi io sono veramente felice perché lei è proprio un simbolo di questo programma insieme a Marisol”.

