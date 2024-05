Da 14 anni non si svolgeva una finale tutta al femminile: Marisol e Sarah fanno la storia di Amici

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Maggio 2024

Quella di ieri sera ad Amici 23 è la terza finale, nella storia del talent, a essere stata combattuta tra due donne. Andiamo a ricordare quali sono state le altre finali tutte al femminile.

Come ben sappiamo dalle percentuali del televoto che sono state rilasciate nella notte Sarah Toscano ha vinto ogni singola manche per poi festeggiare nell’after party insieme a tutti gli altri finalisti. Insomma, una serata che sicuramente non dimenticherà facilmente e che in un certo senso è anche entrata nella storia del talent.

Forse non ci avete fatto caso ma quale che si è disputata tra Sarah e Marisol ad Amici 23 è solo la terza finalissima che si svolge tutta al femminile. La prima volta correva l’anno 2003 e in quell’edizione si stavano contendendo la vittoria Giulia Ottonello e Anbeta. La vittoria l’aveva conquistata la cantante, mentre la ballerina si era classificata al secondo posto.

Una situazione analoga si è ripresentata diversi anni dopo, ovvero nel 2010. In questo caso a contendersi la coppa erano Emma e Loredana Errore, ma a vincere è stata la prima. Chi ha visto la puntata all’epoca, sicuramente si ricordo della felicita della Marrone, che si è buttata a terra rotolandosi per festeggiare.

Ed ecco che arriviamo ai giorni nostri con lo scontro tra Sarah e Marisol. Oltre che l’orgoglio di essere arrivate in finale siamo sicuri che farà piacere a entrambe sapere di essere entrate nella storia del talent raggiungendo anche questo traguardo. Adesso non ci resta che scoprire che cosa riserverà loro il futuro, anche se siamo certi che sarà brillante e pieno di sorprese.

Non appena le dirette interessate rilasceranno le prime dichiarazioni post puntata non esiteremo ad aggiornarvi con tutti i dettagli del caso. Continuate a seguirci.