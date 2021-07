Lorella Cuccarini rompe il silenzio dopo le accuse per il tweet di addio a Raffaella Carrà (e lancia un attacco)

Dopo l’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà, tantissimi volti noti dello spettacolo avevano scritto messaggi di addio. Tra questi c’era anche Lorella Cuccarini. Ma il suo messaggio è stato oggetto di accuse, poiché la Cuccarini avrebbe litigato aspramente con la Carrà anni fa, arrivando a non voler avere più niente a che fare con lei.

Oggi, rispondendo alle domande dei fan sul suo profilo Instagram, Lorella ha rotto il silenzio su questa polemica. Un utente, infatti, le ha chiesto se poteva replicare a chi aveva criticato il suo messaggio di addio a Raffaella. E questa è stata la sua risposta:

La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia. Quando ebbi un problema di lavoro con Raffaella, nel 2014, la mia reazione fu tanto forte quanto il mio amore verso di lei. Se non l’avessi amata così tanto, non avrei sofferto e reagito in quel modo.