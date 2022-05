Lorella Cuccarini rivela se tornerà ad Amici il prossimo anno

1 Parla Lorella Cuccarini

Sono trascorse solo poche ore da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21 e si sono spente le luci su questa lunga edizione del talent show di Maria De Filippi. Quest’anno come sappiamo per la prima volta tra i professori di canto c’è stata Lorella Cuccarini, che solo lo scorso anno invece era aveva coperto il ruolo di maestra di ballo. Anche stavolta però la showgirl ha ottenuto un ottimo successo, e ha conquistato nuovamente il cuore del pubblico e del web. In queste ore così l’insegnante ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei fan su Instagram, e naturalmente in molti le hanno chiesto ciò tutti ci chiedevamo: Lorella il prossimo anno tornerà ad Amici? La Cuccarini ha così fatto chiarezza, e con estrema diplomazia ha affermato:

“Se Maria mi vuole io sono pronta”.

Non resta che attendere dunque per scoprire se Lorella Cuccarini il prossimo anno farà ritorno ad Amici. Nel mentre la showgirl ha anche rivelato chi è per lei il vincitore morale di Amici 21. A sorpresa così l’insegnante ha fatto il nome di Serena, affermando:

“Penso che Serena abbia fatto un percorso meraviglioso. È la mia vincitrice morale. La borsa di studio di un anno all’Alvin Ailey School di New York, vale quanto la coppa”.

Solo qualche settimana fa come se non bastasse Lorella Cuccarini ha anche raccontato come Maria De Filippi l’ha convinta a passare dalla cattedra di ballo a quella di canto. Andiamo a rivedere le dichiarazioni della showgirl.