Lorella Cuccarini condivide i suoi segreti di bellezza per mantenersi in forma a 57 anni

Debora Parigi | 10 Marzo 2023

Lorella Cuccarini

Il racconto di Lorella Cuccarini per la sua bellezza

57 anni (quasi 58) e un fisico da fare invidia. Lorella Cuccarini ha sicuramente sorpreso positivamente quando è stata ospite al Festival di Sanremo 2023 per la serata dei duetti in cui ha ballato e cantato la sua “La notte vola” insieme a Olly, cantante in gara. Anche Morandi, sul palco, ha fatto i complimenti per la splendida forma fisica e l’energia della nota showgirl.

Ma ovviamente non avevamo bisogno di una minigonna per capire quanto fosse in forma la prof di canto di Amici. Ce ne siamo accorti in questi anni nel programma di Maria De Filippi. Ma qual è il suo segreto? È stata proprio lei a raccontarlo al magazine Sette de Il Corriere della Sera. Ma per capire com’è arrivata ad oggi, bisogna parlare di un problema che ha vissuto una ventina di anni fa. La showgirl ha rivelato:

“Nel 2002 ho tolto la tiroide per un sospetto tumore. La mia forma fisica un po’ è cambiata. Prima ero sempre attorno ai 56 chili, dopo l’intervento sono arrivata a 61. E mi ero un po’ rassegnata a vivere con questo nuovo assetto, con una nuova forma fisica. Peraltro i primi anni duemila sono stati difficili, complicati”.

Poi c’è stato un cambiamento. Lorella Cuccarini lo scorso anno è stata da una nutrizionista che le ha detto che sbagliava tutto, sbagliava l’approccio all’alimentazione. Così le ha dato una dieta: “Mi ha insegnato a fare 5 pasti al giorno: colazione, pranzo, cena e due spuntini, senza mai saltarne uno. Mi concedo la pasta (50 grammi) o meglio ancora il riso che adoro, il pane no. Verdura, frutta, pesce. Qualche volta sgarro, ma solo qualche volta. In due mesi sono tornata 56 chili. E mi sono sentita benissimo. Da allora sto davvero in forma, mi sento piena di energia. Prendo anche integratori e non mi sono mai sentita meglio”.

La Cuccarini ha anche aggiunto: “Temevo per il viso. Dimagrendo ho pensato che potesse sciuparsi. Invece no. Ho cominciato poi due attività sfidanti e divertenti: calisthenics (allenamento a corpo libero che migliora la forza e la coordinazione, utilizzando solo il proprio peso corporeo come attrezzo per potenziarsi) e un allenamento metabolico (per migliorare l’apparato cardiovascolare e respiratorio). Sto bene, davvero bene. Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo; e una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato”.