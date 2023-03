NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Marzo 2023

Amici 22

Arriva un’importante comunicazione ai ragazzi di Amici 22

Poco fa è arrivata un’amara notizia per tutti gli allievi di Amici 22. Nel corso del daytime andato in onda oggi abbiamo infatti scoperto che la produzione ha deciso di ritirare le maglie del Serale a tutti gli allievi che l’avevano già conquistata. Ma andiamo a rivedere cosa è accaduto. Come sappiamo negli ultimi giorni i prof si sono riuniti per decidere a chi assegnare le ultime maglie dorate, non essendoci posti disponibili per tutti. Gli insegnanti hanno così incontrato tutti i ragazzi che ancora non avevano avuto l’accesso alla fase finale del programma, e solo poco fa è arrivata la decisione finale.

Per poter dare a ognuno le stesse opportunità, la produzione ha deciso di ritirare le maglie del Serale a tutti gli allievi di Amici 22. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana così i ragazzi dovranno dare il massimo per ottenere un posto per la fase finale del talent show, e saranno proprio tutti i professori a decidere le sorti dei cantanti e dei ballerini. Questa la comunicazione arrivata in casetta:

“La produzione, tenuto conto del fatto che solo alcuni professori hanno legittimamente deciso di operare una selezione dei rispettivi allievi in vista del Serale, e che non ci sono maglie del Serale per tutti, ha deciso ufficialmente quanto segue. Nel corso della puntata di domenica verrà ritirata la maglia del Serale a tutti quelli che finora l’hanno avuta, e comunica che per determinare chi di voi accederà al Serale di Amici sarà effettuata una selezione attraverso la votazione di tutti i professori di canto e di ballo, secondo le modalità che scoprirete in puntata”.

Ma chi accederà dunque al Serale di Amici 22? Non resta che attendere l’ultima puntata del pomeridiano per scoprirlo. Appuntamento su Canale 5 a domenica 12 marzo, alle 14.00.