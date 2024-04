Spettacolo

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Lorella Cuccarini

In questi giorni Lorella Cuccarini farà ritorno in Rai: ecco in quali programmi vedremo la showgirl e perché

Da ormai qualche anno Lorella Cuccarini è una dei volti di punta Mediaset. In questi giorni però la showgirl tornerà in Rai per sostenere una nobile causa.

Il ritorno di Lorella Cuccarini in Rai

Sono anni che Lorella Cuccarini è una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo italiano. Col passare del tempo la showgirl è riuscita a conquistarsi l’affetto del grande pubblico, che non ha mai smesso di supportarla. Dal 2020 intanto, come sappiamo, Lorella ha assunto il ruolo di prof di Amici di Maria De Filippi, diventando in breve una delle insegnanti più amate. Anche quest’anno la Cuccarini, che nel frattempo ha conciliato gli impegni con il teatro, ha seguito passo dopo passo alcuni degli allievi della scuola e attualmente sta guidando i suoi ragazzi attraverso la difficile fase del Serale.

Tuttavia in questi giorni, come riporta TvBlog in anteprima, Lorella lascerà momentaneamente Mediaset e farà ritorno in Rai. Nel corso della settimana infatti la showgirl prenderà parte a diversi programmi della rete pubblica, per sostenere la campagna di Trenta Ore per la vita, di cui è socio fondatore e testimonial.

Ma quando vedremo Lorella Cuccarini in Rai? Andiamo a scoprirlo. Il primo appuntamento è previsto proprio per oggi lunedì 22 aprile. La prof di Amici infatti sarà ospite di È sempre mezzogiorno, il celebre programma di Antonella Clerici in onda su Rai 1. Mercoledì 24 invece Lorella sarà a Unomattina e infine Venerdì 26 la troveremo tra gli ospiti del salotto di Caterina Balivo a La volta buona, in onda tutti i pomeriggi sul primo canale.

Come già specificato il ritorno della Cuccarini in Rai andrà a sostenere una nobile causa e non andrà a togliere tempo agli impegni con Amici. Giovedì 25 infatti verrà registrata la sesta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 27 aprile.