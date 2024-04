Walter Nudo svela un retroscena drammatico del suo passato: “Mi bullizzavano, ho pensato di farmi fuori”

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Grande Fratello

In puntata a Ciao Maschio Walter Nudo ha ammesso che da piccolo lo bullizzavano: “Ho pensato di farmi fuori”

Ospite a Ciao Maschio Walter Nudo si è aperto sul suo passato, quando ha rivelato un retroscena inedito e drammatico: “Mi bullizzavano, anche gli insegnanti. Ho pensato di farmi fuori”

Il retroscena di Walter Nudo

Così come altri protagonisti del mondo della TV e dei social, anche Walter Nudo è tornato a fa parlare di sé dopo la recente ospitata a Ciao Maschio. Nella trasmissione di Nunzia De Girolamo, l’attore ha affrontato tanti aspetti della sua vita e del suo passato. Rispetto a oggi era un ragazzino molto diverso e spesso veniva bullizzato.

Durante la chiacchierata con la conduttrice si è lasciato andare a una confessione piuttosto particolare. L’ex pugile ha ammesso che da piccolo balbettava e spesso lo prendevano in giro: “Ero cicciottello e mi bullizzavano. Sono dislessico e ho avuto problemi a scuola e pensa che l’ho scoperto solo dieci anni fa perché anche i miei figli sono dislessici”.

In quel periodo però Walter Nudo pensava di essere meno intelligente rispetto ai suoi compagni di scuola, solo perché prendeva sempre 4 in italiano. Anche i docenti però pare non siano stati benevoli con lui: “Mi bullizzavano anche loro oltre agli altri”.

Arrivato dal Canada quando aveva 8 anni, Walter Nudo non parlava molto bene l’italiano e balbettava, questo l’ha quindi portato spesso a non riuscire a esprimersi come avrebbe voluto: “Così piangevo e il mio insegnante mi diceva ‘adesso però piangi davanti a tutti’. Quindi puoi immaginare l’umiliazione e la vergogna”.

Poi la confessione inedita e da brividi: “A 14 anni ho pensato che il mondo sarebbe stato migliore senza di me. Mi dicevo ‘cosa sto a fare qui? Tutti mi bullizzano, nessuno mi considera’. Ero un adolescente. Sì ho pensato di farmi fuori. La cosa non è il non pensarlo, ma non seguire questo pensiero”. Rammentando quei momenti Walter Nudo ha mostrato una parte inedita e fragile di sé e del suo passato.

Walter Nudo d’altro canto ha spiegato che il segreto è non ascoltare “quella vocina”. Ha anche detto di non averne parlato mai con i genitori, ma di aver trovato conforto nella fede: “Parlavo con Dio, era un amico con cui parlavo, sentivo che mi stava ad ascoltare e che per lui andavo bene così”.

Un racconto quello dell’ex vincitore del Grande Fratello che non è passato inosservato e ci ha mostrato un ritratto inedito di Walter Nudo che probabilmente in pochi conoscono.