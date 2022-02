1 Lorenzo Amoruso fa chiarezza

In questi giorni non si è parlato altro che di Lorenzo Amoruso. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 infatti l’ex calciatore ha postato sui suoi social un messaggio criptico, che ai più è sembrato come una sorta di “addio” a Manila Nazzaro. Naturalmente le cose non stanno affatto così, e per questo motivo poco fa Lorenzo ha deciso di intervenire nuovamente, per fare finalmente chiarezza sulla sua posizione. Questo il suo lungo discorso, riportato gentilmente da Isa&Chia:

“Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, sono qui per chiarire il mio messaggio di lunedì durante la puntata. Niente, la mia posizione è abbastanza chiara. Non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili. Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa”.

E ancora Lorenzo Amoruso ha aggiunto:

“Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna. Non ho bisogno nemmeno io di visibilità, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nel mio passato e se ho una posizione sociale privilegiata e ne sono molto orgoglioso è perché ho fatto tanta roba da più giovane”.

Ma non solo. In seguito Lorenzo Amoruso infatti ha anche fatto un’importante precisazione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.