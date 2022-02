1 Il messaggio di Lorenzo Amoruso

Come sappiamo fin dall’ingresso di Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip 6, Lorenzo Amoruso ha sempre preso le difese della sua compagna. Anche sui social l’ex calciatore è più volte intervenuto per dire la sua e per schierarsi dalla parte dell’ex Miss Italia, spesso scontrandosi anche con alcuni Vipponi. Nell’ultima settimana, come se non bastasse, Lorenzo ha incitato tutti i suoi follower a votare affinché Manila potesse diventare la prima finalista di questa edizione.

Per questo quando poco fa sulla pagina Instagram di Lorenzo Amoruso è apparso uno strano messaggio in cui parla del suo rapporto con Manila Nazzaro, il web si è chiesto cosa stesse accadendo. Queste le dichiarazioni dell’ex calciatore, che stanno già facendo discutere gli utenti sui social:

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Naturalmente non è da escludere che si tratti solo di uno scherzo e che le parole di Lorenzo Amoruso non siano altro che un tentativo di giocare. Pare infatti strano, ai più, che l’ex calciatore stia davvero ripensando al suo rapporto con Manila Nazzaro, considerando anche il fatto che proprio fino a pochi minuti fa Lorenzo ha invitato i fan a votare per la sua fidanzata. Non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.

