Per difendere Maria Vittoria nel rapporto con Tommaso, Lorenzo ha rivelato in diretta al GF una confidenza che lei gli aveva fatto

Durante la puntata del Grande Fratello del 30 settembre è stata affrontata la problematica che riguarda Maria Vittoria e Tommaso, nonché l’opinione di alcuni degli altri inquilini. Tra questi Lorenzo ha criticato tantissimo Tommaso e per spiegare il suo punto di vista ha rivelato in diretta una confidenza che gli aveva fatto Maria Vittoria.

Lorenzo racconta in diretta al GF una confidenza di Maria Vittoria

Buona parte della puntata del 30 settembre del Grande Fratello è stata dedicata a una dinamica che è venuta fuori già la scorsa settimana. Stiamo parlando del rapporto che è nato tra Maria Vittoria e Tommaso. Nella scorsa puntata c’erano state delle critiche verso di lei, accusata di aver usato il 24enne toscano.

LEGGI ANCHE: Chi sono i concorrenti al televoto nella puntata del 30 settembre 2024? Tutte le nomination

Tommaso si è detto non interessato a tutto il battibecco e questa cosa non è piaciuta a una parte degli inquilini, in particolare Lorenzo e Giglio. Così nella puntata di stasera del GF c’è stata una lunga discussione. Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Lorenzo di spiegare meglio la sua critica a Tommaso, lui ha fatto una mezza gaffe.

LEGGI ANCHE: I risultati del televoto della puntata del 30 settembre del Grande Fratello

Per Lorenzo, Tommaso ha un po’ mancato di rispetto a Maria Vittoria per una situazione di vita passata della ragazza. E ha detto: “Maria Vittoria mi ha raccontato che lei ha avuto delle situazioni difficili con i suoi ex fidanzati. È stata un po’ succube di alcune situazioni e me l’ha raccontato in stretta confidenza. Io l’ho presa a cuore questa cosa e ho notato alcuni comportamenti di Tommy che si prendesse un po’ ‘gioco’ di lei”.

Questo discorso fatto da Lorenzo al Grande Fratello è stato protagonista di ironia social. Perché per difendere un passato di Maria Vittoria detto in confidenza, lo ha detto anche a tutto il resto della Casa.