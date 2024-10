Non si placano le tensioni tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Tra le due gieffine infatti ieri sera c’è stata una nuova lite e dopo la diretta la modella ha lanciato nuovamente una grave accusa alla cantante.

Le parole di Yulia Bruschi

Siamo ormai entrati nel vivo del Grande Fratello. In casa infatti, nonostante siano trascorse solamente due settimane dall’inizio del reality show di Canale 5, sono già nate delle tensioni tra alcuni concorrenti, in particolare tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. Tutto è iniziato quando la cantante ha fatto intendere di avere un particolare interesse per Giglio, che nel mentre però si è avvicinato anche alla modella. L’arista tuttavia non sembrerebbe averla presa bene e nelle ultime ore ha lanciato diverse accuse alla gieffina, che non sono passate inosservate.

Ieri sera intanto, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, tra le due c’è stato un nuovo faccia a faccia. A un tratto però, durante una pausa pubblicitaria, tra Yulia e Jessica è scoppiata un’accesa lite, durante la quale la modella ha lanciato un grave accusa alla cantante, affermando: “Vai a mangiare cosa? Guarda che quella che ha problemi alimentari sei tu. Ma che atteggiamento hai? Tu sei ignorate, una materialista del ca**o”.

Le dichiarazioni di Yulia Bruschi naturalmente non sono passate inosservate e sui social in molti hanno criticato la modella per le sue dichiarazioni. Ma non è finita qui. Nel post puntata infatti la gieffina ha rincarato la dose e sfogandosi con Giglio ha aggiunto: “Se io la volevo attaccare le dicevo ‘oh bella almeno io posso mangiare non ho disturbi alimentari come te’. Non cado in basso. Sono una signora. Non ti vado a toccare nella debolezza, non ti dò soddisfazione”.

Yulia: “Se io la volevo attaccare gli dicevo oh bella almeno io posso mangiare non ho disturbi alimentari come te.”



Peccato che lo hai detto ed è grave ma adesso perseverare fa di te una persona davvero diabolica #GrandeFratello pic.twitter.com/U5IdAt68dA — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) September 30, 2024

Ma cosa accadrà nelle prossime tra Yulia e Jessica? Tra le due ci sarà modo di avere un confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.