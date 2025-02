Stefania Orlando è intervenuta nella storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con una domanda per l’ex Velina. Il compagno non l’ha presa bene e ha risposto a tono, ma Signorini lo ha ripreso per i suoi modi.

Signorini riprende Lorenzo Spolverato

Un segmento della serata è stato dedicato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, i quali hanno spiegato i loro problemi più recenti ormai risolti. A un certo punto è intervenuto anche Federico e da lì è scoppiata una lite con l’ex concorrente di Amici ma non finisce di certo qui perché a intervenire è stata anche Stefania Orlando.

Shaila ha spiegato di stare sempre accanto a Lorenzo nei suoi momento di sconforto e l’altra inquilina le ha domandato in che modo Spolverato dà il suo apporto alla coppia:

“Questa è una carezza che voglio farti perché hai aperto questo Grande Fratello come donna libera. La libertà è anche quella di non farsi condizionare troppo da una persona che hai accanto. Questa libertà da parte tua non la hai”.

Lorenzo Spolverato non ha per nulla apprezzato l’intervento della Orlando e l’ha accusata di parlare di loro senza conoscere le dinamiche interne: “Un gioco d’assi inutile e senza senso“. A prendere le difese della concorrente ci ha pensato Alfonso Signorini:

“Stefania non è che si interessa ma lancia un argomento che coinvolge lo studio. Se avesse lanciato una questione stupida non ci saremmo fermati. Per cortesia, non dare giudizi in merito su Stefania. Soprattutto quando sono mirati perché fanno discutere”.

