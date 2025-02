Federico ha espresso la sua opinione sul rapporto che Shaila Gatta ha con il fidanzato Lorenzo Spolverato e le parole non sono andate giù all’ex Velina.

La rabbia di Shaila Gatta

Un segmento del Grande Fratello questa sera è stato dedicato alle parole che Federico ha espresso all’interno del confessionale per quanto riguarda Shaila Gatta e il suo rapporto con Lorenzo Spolverato:

“Shaila è cambiata tanto in questo percorso. Lei è molto succube del suo carattere, dei suoi comportamenti. Lei si dimostra per quello che non è per dargli il contentino. Non pensa con la propria testa, ha paura di essere giudicata da lui”.

Tali parole a Shaila Gatta non sono proprio andate giù e, non appena le telecamere sono tornate in diretta, è scattata in piedi per rispondere a tono:

“Grazie per aver sminuito la mia intelligenza e la mia personalità. Non mi faccio mettere i piedi in testa. Il tuo non è un consiglio ma un giudizio. Non hai mai parlato con me se non ti ho avvicinato io. Ho un cervello pensante e non sono cambiata in niente”.

Federico ha però affermato che non sa accettare le critiche e alza subito la voce per non sentire cosa ha la gente da dirle. Voi che cosa ne pensate di questo confronto tra Shaila Gatta e Federico?