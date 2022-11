Attimi d’imbarazzo a Tale e Quale, Loretta Goggi si stizzisce con Malgioglio: “Basta, non parlo più”

Battibecco a Tale e quale tra Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio

Questa sera, venerdì 4 novembre, è andata in onda su Rai1 la sesta puntata di Tale e quale show 2022. Dopo che Valeria Marini si è esibita nei panni di Madonna, ci sono stati i commenti della giuria. A tal proposito, Cristiano Malgioglio ha massacrato la showgirl e i suoi commenti non sono piaciuti molto a Loretta Goggi.

La Goggi già da inizio puntata (ma sul web lo hanno notato da diverse puntate) non ha apprezzato lo sminuire i concorrenti da parte di Malgioglio. Il pubblico aveva già visto una faccia contraria durante i commenti a Samira Lui. Infatti, dopo l’esibizione della Marini, è intervenuta facendo notare al collega che essere troppo cattivi con i concorrenti va anche a sminuire il lavoro dei coach.

Successivamente, dopo che tutti gli altri giurati hanno dato la loro opinione, è toccato proprio a Loretta Goggi parlare. Lei ha iniziato facendo i complimenti per il trucco, il parrucco e il fisico della Marini che ha trovato uguale a Madonna, anche nelle movenze del ballo. In quel momento Malgioglio l’ha interrotta e lei si è davvero stizzita. Dobbiamo far notare che non è la prima volta, nel corso di questa edizione, che la Goggi viene interrotta nel suo giudizio proprio da Cristiano.

Ecco che quindi Loretta, come detto, si è stizzita, e ha detto “basta, non parlo più”, mostrando un volto davvero irritato. Non voleva davvero più parlare, ma Valeria Marini ha voluto sapere la sua opinione, ritenendola la più importante. E anche Carlo Conti è intervenuto spingendola a finire il suo discorso.

E fu così che Malgioglio scatena l'ira di Loretta Goggi #taleequaleshow pic.twitter.com/5LBa9r2sUg — Davide (@Iamdavide1) November 4, 2022

Loretta è rimasta nervosa per molto tempo, poi la situazione è tornata tranquilla.

