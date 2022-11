Valeria Marini nelle vesti di Madonna si prende di nuovo i commenti negativi di Malgioglio

Per la sesta puntata di Tale e quale show 2022 Valeria Marini ha dovuto imitare Madonna. Ecco il video della sua performance.

Valeria Marini è Madonna nella sesta puntata di Tale e quale

La scorsa settimana Valeria Marini ha finalmente ricevuto i complimenti della giuria e soprattutto da Cristiano Malgioglio. Tutto merito della sua imitazione di Marylin Monroe. E per la sesta puntata di Tale e quale show 2022 di chi ha dovuto vestire i panni?

Dopo una bionda, di nuovo un’altra bionda e anche questa volta una grande icona. Stiamo parlando di Madonna. Un compito per niente facile e che porta la showgirl a doversi impegnare davvero tanto. Andando nel dettaglio, Valeria ha dovuto cantare il brano “Vogue” direttamente dal tour musicale del 2008 dell’artista. Ecco un estratto della sua performance nel video qui sotto:

Il primo a commentare è stato Cristiano Malgioglio. Il giurato ci è andato giù pesante: “Ci voleva Valeria Marini per distruggere la più grande cantante pop mondiale, imitando Madonna in maniera terribile. Io stasera voglio stendere il mio velo pietoso”. Più buoni gli altri membri della giuria che hanno apprezzato lo sforzo e lo studio della showgirl per fare questa imitazione, visto anche il pezzo difficile.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Valeria Marini che imita Madonna andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

