Solo qualche giorno fa a lasciare L’Isola dei Famosi 16 è stata Lory Del Santo. La showgirl così ha fatto rientro in Italia dopo aver discusso col suo fidanzato Marco Cucolo, con il quale è scoppiata una piccola crisi. Attualmente tra i due ci sono ancora alcune tensioni e non è ancora ben chiaro cosa potrebbe accadere tra loro. Nel mentre in queste ore Lory ha rilasciato una lunga interista a SuperGuidaTv, durante la quale ha svelato cosa l’ha delusa:

“Ho capito che sarebbe stata un’isola contro di me. Non è arrivata una sorpresa per me, tantomeno una frase positiva nei miei riguardi. L’ultima puntata è stata proprio la fotografia che rappresentava la volontà di farmi uscire. Sono uscita dopo che avevano mandato in onda un video di cinque minuti dove mi insultavano e non mi hanno dato la possibilità di replicare a Nicolas ed Edoardo. Questo non l’ho trovato giusto. Loro due hanno provato in tutti i modi a farmi arrabbiare, volevano una mia reazione. […] Volevano mettermi in crisi e vedere la mia faccia arrabbiata. A me non piace litigare con gente di questo basso livello per ragioni così futili. Mi piace il confronto, posso anche litigare, perché sono una persona puntigliosa, ma non per questi motivi”.